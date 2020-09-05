Названа специя долголетия, защищающая от болезней сердца и рака

Чтобы защититься от болезней сердца, важно снизить в организме концентрацию ЛПНП

Британские специалисты называют паприку специей долголетия и настоятельно рекомендуют добавлять ее в блюда. Такая добавка снижает риск сердечных заболеваний, обладает противораковыми свойствами, констатируют эксперты.

«Когда дело доходит до основных причин смерти во всем мире, первое место в их списке занимают рак и болезни сердца. Обратите внимание на паприку – эта пряность из сушеного перца Capsicum annuum обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий», – поделились советом врачи в публикации издания Express.

Говоря о полезных для сердца свойствах паприки, они отметили, что ее употребление помогает снижать опасно высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП, закупоривающего артерии и вызывавшего развитие атеросклероза. Исследования показали, что каротиноид капсантин, который она содержит, может повышать концентрацию «хорошего» холестерина ЛПВП, действующего как чистильщик сосудов, освобождающего их от холестериновых бляшек из ЛПНП-холестерина. Это подтвердили испытания с участием животных и людей.

«Чтобы защититься от болезней сердца, важно снизить в организме концентрацию ЛПНП, одновременно повысив уровень ЛПВП, противодействующего его вредному воздействию. Имеющиеся данные свидетельствуют, что употребление паприки помогает решить данную задачу», – сообщили исследователи.

Помимо того, известная пряность содержит соединения, защищающие от развития рака. Несколько ее компонентов, включая бета-каротин, лютеин и зеаксантин, эффективно борются с окислительным стрессом. Он характеризуется нарушением баланса между нестабильными молекулами – свободными радикалами и антиоксидантами. Такой дисбаланс может привести к повреждению клеток и тканей, спровоцировать развитие воспаления, увеличивающего риск некоторых видов рака. Вдобавок учеными было установлено, что вещества паприки способны подавлять рост и выживание раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов.

В частности, специя хорошо проявила себя как средство, защищающее от развития рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло уменьшить вероятность заболевания на 25–35 процентов.

«Хотя панацеи от смертельно опасных болезней не существует, есть веские основания для включения в рацион определенных продуктов. Паприка, безусловно, одна из них. Она заслуживает право считаться специей долголетия», – резюмировали специалисты.

: glavcom.ua