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Названа специя долголетия, защищающая от болезней сердца и рака

05.09.2020

Чтобы защититься от болезней сердца, важно снизить в организме концентрацию ЛПНП

Британские специалисты называют паприку специей долголетия и настоятельно рекомендуют добавлять ее в блюда. Такая добавка снижает риск сердечных заболеваний, обладает противораковыми свойствами, констатируют эксперты.

«Когда дело доходит до основных причин смерти во всем мире, первое место в их списке занимают рак и болезни сердца. Обратите внимание на паприку – эта пряность из сушеного перца Capsicum annuum обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий», – поделились советом врачи в публикации издания Express.

Говоря о полезных для сердца свойствах паприки, они отметили, что ее употребление помогает снижать опасно высокий уровень «плохого» холестерина ЛПНП, закупоривающего артерии и вызывавшего развитие атеросклероза. Исследования показали, что каротиноид капсантин, который она содержит, может повышать концентрацию «хорошего» холестерина ЛПВП, действующего как чистильщик сосудов, освобождающего их от холестериновых бляшек из ЛПНП-холестерина. Это подтвердили испытания с участием животных и людей.

«Чтобы защититься от болезней сердца, важно снизить в организме концентрацию ЛПНП, одновременно повысив уровень ЛПВП, противодействующего его вредному воздействию. Имеющиеся данные свидетельствуют, что употребление паприки помогает решить данную задачу», – сообщили исследователи.

Помимо того, известная пряность содержит соединения, защищающие от развития рака. Несколько ее компонентов, включая бета-каротин, лютеин и зеаксантин, эффективно борются с окислительным стрессом. Он характеризуется нарушением баланса между нестабильными молекулами – свободными радикалами и антиоксидантами. Такой дисбаланс может привести к повреждению клеток и тканей, спровоцировать развитие воспаления, увеличивающего риск некоторых видов рака. Вдобавок учеными было установлено, что вещества паприки способны подавлять рост и выживание раковых клеток, влияя на экспрессию нескольких генов.

В частности, специя хорошо проявила себя как средство, защищающее от развития рака молочной железы. Ее потребление женщинами помогло уменьшить вероятность заболевания на 25–35 процентов.

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«Хотя панацеи от смертельно опасных болезней не существует, есть веские основания для включения в рацион определенных продуктов. Паприка, безусловно, одна из них. Она заслуживает право считаться специей долголетия», – резюмировали специалисты.

: glavcom.ua

 

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