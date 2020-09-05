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Кот застал кошку с любовником, реакция троицы рассмешила Сеть

05.09.2020

Кот буквально застал врасплох свою вторую половинку, и его грозный взгляд сказал ей о многом.

Этот забавный случай был снят на видео в Китае.

На кадрах видно, как черная кошка очень мило лежит с котом и нежится с ним.

Все это время позади нее стоит светло-рыжий кот и бездвижно наблюдает за любовной парочкой. Внезапно горе-любовник его замечает, поджимает ушки и вмиг бежит прочь. Неверная кошечка же удивленно встает и явно не понимает, что не так. Но стоит ей обернуться, как все становится понятно – сзади стоит ее “единственный”.

Вот животные столкнулись взглядами, и было ясно, что пушистой изменщице не поздоровится, поэтому она молниеносно побежала от кота, а тот побежал за ней.

: golos.ua

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