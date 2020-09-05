США заподозрили КНДР в подготовке запуска ракеты с подлодки

Северная Корея может вести подготовку к испытанию баллистической ракеты средней дальности с подводной лодки. Спутниковые снимки верфи «Синпо» свидетельствуют о подозрительной активности КНДР.

Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Специалисты считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Они отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне. Одно из них напоминает судно ранее уже использованное для буксировки в море баржи «с подводным испытательным стендом».

По мнению экспертов, присутствие этого корабля «наводит на размышления, но не дает окончательных выводов» о подготовке КНДР к предстоящим испытаниям баллистической ракеты.