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США заподозрили КНДР в подготовке запуска ракеты с подлодки

05.09.2020

Северная Корея может вести подготовку к испытанию баллистической ракеты средней дальности с подводной лодки. Спутниковые снимки верфи «Синпо» свидетельствуют о подозрительной активности КНДР.

Об этом сообщает сообщает Reuters со ссылкой на экспертов вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Специалисты считают, что власти страны могут вести подготовку к испытаниям ракеты Pukguksong-3. Они отметили наличие нескольких судов в закрытом бассейне. Одно из них напоминает судно ранее уже использованное для буксировки в море баржи «с подводным испытательным стендом». 

По мнению экспертов, присутствие этого корабля «наводит на размышления, но не дает окончательных выводов» о подготовке КНДР к предстоящим испытаниям баллистической ракеты.

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