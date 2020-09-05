Местные выборы 2020: Сегодня в Украине стартовала избирательная кампания

В субботу, 5 сентября, в Украине стартует избирательный процесс местных выборов 2020. С этого момента начнутся основные мероприятия Центральной избирательной комиссии по подготовке к голосованию 25 октября.

В течение следующих 50 дней до голосования будут реализованы главные этапы календарного плана выборов:

представление в Центризбирком копий решений руководящих органов партий об участии в выборах их местных организаций — до 6 сентября;

выдвижение кандидатов на должности глав советов населенных пунктов, кандидатов в депутаты — 15-24 сентября;

обнародование сведений о регистрации кандидатов — до 2 октября;

начало предвыборной агитации — со следующего дня после принятия решения о регистрации кандидата;

отправка приглашений избирателям — до 15 октября;

день голосования — 25 октября, с 08:00 до 20:00;

оглашение результатов — 3-6 ноября.

Каждые 5 лет в Украине проходит голосование за представителей в местные органы власти — за кандидатов в депутаты городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

В 2020 году правила избирательной кампании изменились, в связи с вступлением в силу нового Избирательного кодекса.

Так, для населенных пунктов от 10 тыс. жителей выборы в местные советы организуются по новой пропорциональной системе с открытыми списками, без возможности самовыдвижения кандидатов.

Обязательно соблюдение гендерной квоты — не менее 40% представителей одного пола в списке партии.

В бюллетенях будет указан не только перечень партий, но и список кандидатов от каждой политсилы, за которых также можно отдать голос.

Каждый избиратель 25 октября получит для заполнения несколько бюллетеней: для голосования за кандидатов на должность городского (поселкового) головы; депутатов в областные, городские, районные советы.

Стоит отметить, что в день очередных местных выборов также состоится голосование на первых выборах в образованных территориальных общинах после укрупнения районов. Согласно постановлению ВР 17 июля 2020 года № 807-9 «Об образовании и ликвидации районов», их количество сократилось до 136.

Проголосовать на выборах 2020 можно по месту фактического проживания. Для смены избирательного адреса необходимо обратиться в органы Госреестра в срок до 10 сентября (не позднее 5 дней с начала избирательного процесса).

Соответствующее заявление можно подать онлайн в «Кабинете избирателя» на портале «Госреестр избирателей» с использованием электронной подписи.

При заполнении формы следует указать адрес жилья, по которому избиратель проживает на данный момент и который просит определить новым избирательным адресом.