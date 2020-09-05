Новая подруга Брэда Питта выложила фото на фоне огромной кровати

Подписчики Николь Потуральски гадают, что значит этот снимок, и, главное, два загадочных эмодзи.

30-летняя немецкая модель Николь Потуральски, новая возлюбленная Брэда Питта, теперь находится под пристальным вниманием — еще бы, не каждая женщина может очаровать голливудского актера настолько, что он потеряет голову от любви и увезет подружку в особняк во Франции, который когда-то покупал для Анджелины Джоли.

Тем более, когда история такая захватывающая — журналисты выяснили, что Потуральски — дама не вполне свободная. Она в отношениях с 68-летним берлинским ресторатором Роландом Мари и воспитывает общего с ним 7-летнего сына Эмиля.

Николь, как и Питт, ничего не комментирует, так что нам приходится довольствоваться информацией от инсайдеров, а они говорят следующее: Потуральски и Рональд находятся в открытом браке. Более того, именно ресторатор познакомил свою жену с Брэдом.

: newsyou.info