В Мариуполе сотрудник фискальной службы покончил с собой

В Мариуполе Донецкой области 3 сентября покончил с собой сотрудник Государственной фискальной службы.

Об этом сообщает 0629.com.ua со ссылкой на пресс-службу Центрального отдела полиции.

«Мужчине было 25 лет. Он родом из Дрогобыча и служил в звании старшего лейтенанта. Трагедия произошла в Левобережном районе города в служебном помещении. В социальных сетях пишут, что он для самоубийства использовал табельное оружие и умер на месте», — говорится в сообщении.

Что стало причиной суицида — пока не известно. О подробностях самоубийства полиция не сообщает.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».