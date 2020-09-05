Врач осудила неверие украинцев в COVID-19 и показала очередь скорых в Житомире

Врач Инна Бондарчук-Полищук пристыдила украинцев за легкомысленное отношение к пандемии коронавируса и продемонстрировала показательное фото с очередью скорых под инфекционным отделением Центральной городской больницы №1 Житомира.

Фотографией медик поделилась на личной странице в Facebook и отметила, что это лучший аргумент против утверждений людей, которые считают COVID-19 выдумкой.

«Эти фотографии для тех, кто пишет в Facebook, что коронавирус – это все фейк, что это только отмывание средств. А вот теперь вам доказательства. 10:00 утра, очередь скорых помощей с больными у инфекционного отделения», – написала врач.

По ее словам, у всех диагностируют подозрение и подтвержденный COVID-19, и такие очереди со скорых – каждый день.

«А если и этих доказательств кому-то мало, то приходите в отделение и увидите все сами», – обратилась Бондарчук-Полищук к украинцам.