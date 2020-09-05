На сколько украинцам хватит тестов на COVID-19: в Минздраве назвали цифры

На сегодня в вирусологических лабораториях Украины есть запас тестов для диагностики коронавирусной инфекции, которых хватит на 1,5-2 месяца.

Об этом во время брифинга 4 сентября сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за последние сутки украинские лаборатории провели 49 785 тестирований, из которых 25 483 исследования методом ПЦР, что стало рекордным количеством, а также 24 302 методом ИФА.

«Мы делали 200 тестов в сутки, когда я возглавил министерство. Сегодня делаем больше 25 тысяч. Есть на 1,5-2 месяца постоянный запас в лабораториях, расположенных по всей стране», – сказал глава Минздрава.

Также он добавил, что по состоянию на 2 сентября в учреждениях здравоохранения Украины, оказывающих помощь больным коронавирусом, есть 26 тысяч коек.

«Вместе с тем у нас есть резерв, в котором находятся 213 больниц, где еще больше 9000 кроватей, и общее их количество по стране составляет более 35 тысяч», – заверил Степанов.

Министр подчеркнул, что такая ситуация с тестами и койками наблюдается из-за роста заболеваемости COVID-19 среди украинцев. Больницы к этому готовы, однако если так будет продолжаться и дальше, украинская система здравоохранения может столкнуться не с отсутствием материального обеспечения, а с нехваткой медицинского персонала.