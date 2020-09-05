Колесникова: Беларусь на пороге кризиса. Требования заводчан скоро станут не политическими, а экономическими

Беларусь стоит на пороге экономического кризиса, поэтому протестующие скоро будут выдвигать не политические, а экономические требования.

Об этом заявила глава Координационного Совета Беларуси Мария Колесникова в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«За последнюю неделю очень сильно упал белорусский рубль. Если сейчас заводчане выходят с политическими требованиями, то через какое-то время эти требования станут экономическими, и тогда с этим вообще невозможно будет государству ничего сделать», – сказала она.

По словам оппозиционера, действующая власть испугалась забастовок на заводах, поэтому пытается посадить в тюрьмы их активистов. Однако подавить протест в итоге не получится, считает она.

«В Беларуси на протяжении последних 26 лет не было забастовок. У людей нет этой культуры забастовок. Мы не знаем законов, мы сейчас вместе учимся», – отметила Колесникова.