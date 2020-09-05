Американська вакцина від COVID-19 може з’явитися у жовтні, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська вакцина від коронавірусу може бути готова у жовтні. Проте також існує ймовірність, що вона буде готова до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.

“Ми продовжуємо виробляти безпечну та ефективну вакцину в ті рекордні терміни, про які говорили. Ми отримаємо її, на мою думку, до кінця року. Можливо, навіть до кінця жовтня”, – сказав Трамп.

Американський лідер зазначив компанію Pfizer, яка, за його словами, очікує отримати результати випробувань препарату в найближчі тижні. Розробкою вакцини в США також займаються Johnson & Johnson, Merck та Moderna.