Науковці з’ясували причини аномальної літньої спеки

Це літо почалося з високих температурних показників, яких ніхто не очікував: вважається, що цей сезон буде спекотним і посушливим.

Експертам вдалося обчислити головні ознаки, що є свідченням спекотної погоди влітку, інформує Ukr.Media.

Фахівці вважають, що необхідно звертати увагу на зимові погодні умови: якщо проаналізувати їх правильно, то можна дати точний прогноз на літні місяці.

Про високу температуру влітку можна говорити в тому разі, якщо взимку був зафіксований високий рівень вологості.

Ще однією ознакою аномальної спеки є висока сонячна радіаційна активність.

Вчені вважають, що своєчасне розуміння проблеми дозволяє правильно зреагувати. Річ у тім, що спека і посуха є досить небезпечними явищами на тлі глобального потепління.

З цієї причини спостереження за змінами клімату будуть продовжуватися.

: aspekty.net

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.