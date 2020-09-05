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НБУ озвучил последствия новой вспышки коронавируса

05.09.2020

В Украине новая вспышка коронавируса и усиление карантина могут сдержать потребительский спрос и затормозить восстановление в сферах, которые ориентированные на внутренний рынок (прежде всего рынок услуг).

Об этом говорится в сообщении НБУ. Увеличение уровня заболеваемости в Украине на протяжение последних месяцев не повлияло на темпы восстановления экономической активности. «Впрочем, новая волна COVID-19 может сдержать потребительский спрос и затормозить оживление в секторах, ориентированных на внутренний рынок, прежде всего сектор услуг», – говорится в отчете НБУ. 

Что еще может повлиять на ситуацию в экономике:

  • негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

  • эскалация военного конфликта на востоке страны или ее границах;

  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

«Учитывая указанный баланс рисков и устойчивый тренд восстановления потребительского спроса Правления Национального банка решило сохранить учетную ставку на уровне 6%», – подытожили в НБУ.

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