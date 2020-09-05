В Украину стали завозить необычные б/у авто из Японии

В Украину на ряду с авто из США, Европы, Кореи и Грузии стали также завозить машины из Японии.

Правда, пока это единичные случаи, но удивляют другое – каким образом такие авто оказываются на отечественном рынке. К тому же, завозят старые, причем леворульные машины, которые, в добавок, еще и дорогие при растаможке.

О том, что в Украину стали импортировать автомобили из Японии, пишет издание TopGir со ссылкой на собственный источник.

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua

В качестве доказательства этому имеются фото автомобилей, на которых можно заметить аукционные пометки на японском языке. При этом, что интересно, автомобили – леворульные (напомним, в самой Японии эксплуатируются праворульные авто). В данном случае это пара (купе и седан) Mercedes W124, которые были засняты на автовозе в момент доставки из одесского порта в Киев.

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua

Также вопрос вызывает легализация таких авто – в теории, поставить на учет их можно, но, учитывая возраст, растаможка будет стоить огромных денег.

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua

Отмечается, что это уже не первый случай, когда в Украине замечают свежую партию авто из Японии.

Автовоз с Mercedes, приехавшими из Японии. Фото: topgir.com.ua