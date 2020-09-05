Сотрудники вуза отца Зеленского: он не виноват, что сын президент, почему он должен страдать?

В Криворожском государственном университете экономики и технологий считают несправедливым, что профессора Александра Зеленского нельзя отметить стипендией из-за того, что его сын – президент.

Такое мнение коллектива учреждения о ситуации с награждением доктора технических наук Александра Зеленского в комментарии «Громадському» высказал проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Валентин Орлов.

«Я считаю, что у сына своя траектория, а у отца – своя. Отец не виноват, что сын президент. Почему он должен страдать из-за того, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?

Тем более, что представление делает не президент, а Кабинет министров через МОН. Он достоин этой стипендии. Эти два факта не должны быть связаны», – сказал он.

Трудовой коллектив считает Зеленского достойным кандидатом на стипендию, потому что он «создал кафедру по специальности Инженерия программного обеспечения, воспитал целую когорту молодых ученых, подготовил много выпускников, которые достойно представляли университет на международных олимпиадах», подчеркнул Орлов.

Зеленского подавали на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники еще в 2018 году. Как считает Орлов, то, что профессор его не получил, связано с выборами президента, в которых участвовал Владимир Зеленский.

«Больше года рассматривали кандидатуру Александра Семеновича. Нам возвращали это представление, мол, документы были неправильно оформлены. Мы переделывали, отправляли, нас уверяли, что документы пошли к президенту Порошенко. А потом ничего не ответили. Это был конец 2018 – начало 2019-го. Именно тогда Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться в президенты. Я думаю, эти вещи связаны», – сказал он.

Также в университете подчеркнули, что в случае отказа в присвоении стипендии Александру Зеленскому они должны получить объяснение.