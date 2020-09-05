Медики рассказали, какие мужчины подвержены раку

Мужчины с широкой талией чаще умирают от рака простаты.

Врачи выявили связь между отложением жира в районе талии у мужчин и риском смерти от рака предстательной железы. Свое исследование специалисты представили на Европейской и международной конференции по ожирению, проходящей из-за пандемии в Сети с 1 по 4 сентября.

В исследовании, проведенном медиком Авророй Перес-Корнаго и ее командой из отдела эпидемиологии рака Департамента здоровья населения Наффилда Оксфордского университета, а также спонсированном благотворительной организацией Cancer Research UK, приняло участие более 200 000 мужчин от 40 до 69 лет, которые не имели в анамнезе на тот момент рак предстательной железы. За ними организовали наблюдение в течение 10,8 лет, отслеживая информацию в административных базах данных здравоохранения. В этот период специалисты рассчитывали ИМТ участников, общий процент жира в организме, окружность талии и ее соотношение к бедрам.

Всего за десятилетие от рака простаты скончался 571 мужчина. Большинство из них имели обхват талии более 103 сантиметра. Специалисты установили, что у них на 35% повышался риск умереть от данного вида онкологии. Если же жир не концентрируется только на животе, образовываясь вокруг жизненно важных внутренних органов, а равномерно распределяется по телу, то вероятность заболеть раком не увеличивается.

: lenta.ua