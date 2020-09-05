СМИ обнародовали снимок телефона нардепа от «Слуги народа» Александр Кабанова, на котором зафиксирована переписка о последствиях назначения главой САП Андрея Костина.

На фото, которые опубликовал «Цензор.Нет», также упоминается глава Офиса президента Андрей Ермак.

Так в общем чате «Группа друзей» неизвестный автор пишет, что был у посла ЕС. Он утверждает, что назначение главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры нардепа Андрея Костина поставит крест на безвизовом режиме с Евросоюзом, а также на «Слуге народа» и президенте.

Также в чате упоминается и глава Офиса президента Андрей Ермак, которого называют «аферистом, желающим контролировать все».

Переписка в телефоне Александр Кабанова о Ермаке и Костине.

Подробности переписки в телефоне «слуги народа» о Ермаке и Костине.

Напомним, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что ничего не слышал о том, что президент Владимир Зеленский якобы намерен сделать нардепа Андрея Костина главой Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отметим, что послы стран «Большой семерки» призвали Украину прозрачно и политически нейтрально выбирать руководителей антикоррупционных органов.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточнил, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.