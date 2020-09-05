Более 250 тыс. больных COVID-19 и коллапс медицины: озвучен наихудший сценарий на осень в Украине

Украинские ученые смоделировали дальнейшие сценарии развития коронавируса и, согласно пессимистическому прогнозу, уже в ноябре страну накроет очередная волна пандемии.

В частности, прогнозируется более 250 тысяч больных COVID-19, из них более 50-60 тысяч человек будут нуждаться в госпитализации, в том числе – в реанимационных блоках инфекционных отделений.

Эту информацию OBOZREVATEL сообщил источник в Кабинете министров, добавив, что в стране «наберется» максимум 30 тысяч коек под госпитализацию больных коронавирусом. «Нас ждет настоящий коллапс медицины, точно такой же, который возник весной в Италии», – отметил собеседник, пожелавший не разглашать своего имени.

Для официального подтверждения или опровержения этой информации OBOZREVATEL связался с ведущими эпидемиологами и инфекционистами, чтобы узнать их пессимистические и оптимистические прогнозы на эту осень.

300 тысяч больных и рост смертности

Врач-инфекционист Владимир Курпита предположил, что по состоянию на 1 ноября ситуация с COVID-19 может быть еще хуже озвученной в прогнозе ученых. «Количество больных растет. Исходя из тренда, у нас может быть 3,5-4 тысячи новых случаев в день. На середину октября это количество может дойти до 5-6 тысяч в день. Если мы берем эту среднюю цифру, то в течение октября у нас может заболеть до 150 тысяч человек, в течение сентября-октября может быть и 200 тысяч», – сказал он.

Так, если добавить к сегодняшнему количеству больных – 130 тысяч – прогнозируемое 150-200 тысяч, получаем на начало ноября 280-330 тысяч, а не 250 тысяч больных коронавирусом.

Вместе с тем о перспективах острой нехватки коек врач сказал, что они потребуются лишь для 10% больных, из 200 тысяч – 20 тысяч. Учитывая, что общее количество коек по стране – около 36 тысяч, это количество больных не критическое, но «теоретически может возникнуть кризис из-за доступности коек» и необходимость в развертывании новых.

Медик напомнил о том, что уровень летальности от коронавируса в Украине является достаточно стабильной величиной – он составляет 2% от всех больных. Таким образом, рост числа больных приведет к росту и количества смертей от COVID-19. «Это будет та цена, которую украинцы заплатят, в том числе, за свою беспечность – не использование масок, общие встречи, День города в Одессе и т.д.» – подчеркнул Курпита.

Медики в дефиците и рост тестирований

По оценкам экс-главного санитарного врача Украины Сергея Бережнова, из-за сезонного роста заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и присоединения к нему коронавируса осенью может стремительно вырасти количество тестирований.

Озвученный учеными прогноз он назвал «самым пессимистическим». «Сейчас мы имеем около 2,5 тысячи выявленных больных в сутки. Но это не значит, что их заболело именно 2,5 тысячи – их заболело гораздо больше, возможно, в 10 раз. Просто мы тестировали обратившихся», – пояснил медик.

По его оценкам, нагрузка на медсистему будет постоянно расти, но она может реагировать на экстремальные ситуации. «Практически в каждом районе, в каждом городе есть оперативные планы реагирования на случаи массовых заболеваний. В частности, определенные заведения могут перепрофилировать под специализированные госпитали – гостиницы, общежития и т.д.» – отметил врач.

В то же время Бережнов допустил дефицит медиков. По его словам, эту проблему можно решить путем привлечения к лечению больных коронавирусом непрофильных врачей – терапевтов, педиатров и тому подобное.

В стране может не хватать коек и медиков

Сценарий непредсказуем, но койки готовить нужно

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что любые цифры, которые называются – это фактически гадания, ведь пока никто не может с уверенностью сказать, что будет дальше.

Вместе с тем она согласилась с выводами о том, что заболеваемость будет расти, этому, в частности, будет способствовать возвращение украинцев из отпусков, детей с каникул и начало периода деловой активности. «Люди начинают очень плотно общаться между собой и все это приведет к некоторому увеличению заболеваемости», – сказала врач.

«Любой сценарий не исключен», – отметила она, уточнив, что что крайне негативные прогнозы для Украины пока не оправдались.

По ее словам, развитие эпидемии будет зависеть от ответственности рядовых граждан, будут ли они соблюдать необходимые правила, а также от соблюдения карантинных правил объектами хозяйствования. Большое значение имеет и контроль государства за выполнением этих правил.

Относительно риска недостатка коек в больницах, Мухарская подчеркнула, что уже сегодня правительство должно думать, какие медицинские учреждения можно перепрофилировать в случае необходимости. «Надеемся, реанимационных коек также будет хватать», – добавила она.

Грипп может вытеснить COVID-19

Эксперт по вопросам иммунологии и вирусологии Светлана Доан согласилась с предыдущим выводом, что прогнозы – неблагодарное дело. «Многое будет зависеть от введения ограничительных мер, от наличия вакцины, от того, насколько изменится вирус, какой вирус гриппа будет циркулировать», – пояснила она.

Вместе с тем медик заверила, что всплеск коронавирусной инфекции в Украине осенью обязательно будет, около 10% людей, которые заболеют, потребуют стационарного лечения, но о том, хватит ли коек в лечебных учреждениях страны, говорить рано.

Динамика летальности от коронавируса будет зависеть, прежде всего, от мутаций самого COVID-19. «Он может пойти в сторону ослабления вирулентных качеств или в сторону усиления. К сожалению, математическое моделирование нам не показывает, что может быть с вирусом», – добавила она.

В то же время врач отметила, что существует теоретическая вероятность, что грипп вытеснит коронавирус. «В окружающей среде всегда циркулирует несколько возбудителей, но, как правило, доминирует один из них. Например, есть более 100 респираторных вирусов, но во время эпидемии гриппа 90% всех заболеваний приходится именно на грипп. Циркуляция других респираторных вирусов снижается», – объяснила она.

В начале ноября в Украине может быть 330 тысяч больных коронавирусом

Кабмин не может отвечать на вызовы COVID-19

С момента возникновения скандала с масками, которые так «любезно» тогдашний премьер Алексей Гончарук разрешил массово вывозить за границу предприимчивым украинцам, фактически ничего не изменилось. Поменялись только фамилия главы правительства и дефиниции проблем, но их суть осталась та же.

Правительство не способно реагировать на вызовы и каждый раз боится, «как бы чего не вышло». Боится заставлять украинцев соблюдать карантин, боится запретить закупать малонеобходимую сегодня тяжелую медицинскую технику вместо важных при лечении COVID-19 аппаратов инвазивного обогащения крови кислородом (ЭКМО), боится принять сценарии реагирования населения на масштабирование пандемии.

Например, во многих странах мира школьники могут сами выбирать форму обучения – дистанционную или очную, особенно, если в семье есть родственники из групп риска, то есть которые труднее всего переносят коронавирус. Спросите, например, у премьер-министра Дениса Шмыгаля, есть ли в Кабмине такие алгоритмы реагирования на развитие пандемии, и получите ответ, что «есть». И точка. Больше ничего не скажет, только будет раздувать щеки, чтобы предоставить той жирной точке после слова «есть» большую значимость.

Будет очень странно, если эта правящая команда переживет осенью волну пандемии. Ведь можно шутить с избирателями, но с COVID-19 – вряд ли…