Аласанія більше не балотуватиметься на посаду очільника Суспільного

Чинний голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія втомився і більше не буде змагатися за крісло очільника НСТУ. Переобрання голови Суспільного заплановане на травень 2021 року.

Про це він заявив в інтерв’ю інформагентству «Єдність», — передає Громадське.

На питання, чи побореться він ще за крісло очільника, той відповів: «Ні, хто сказав? Я не буду. Ви молоді, прийшов ваш час. Я — все».

Аласанія пояснив це тим, що не розуміє, як працюють чинні медіа і не бачить сенсу в їхньому існуванні. Хоча додає, що цей сенс знайдеться, але не за його часи.

Інша причина: очільник Суспільного не знає, «чим годувати 2 млрд підписників TikTok». Каже, що такий контент він робити не вміє і не хоче.

Окрім іншого, Аласанія зазначив, що вже втомився очолювати Суспільне за ці 7 років. Додає, що балотуватиметься винятково в тому випадку, якщо на його заміну нікого не буде, але це «один шанс зі ста й то можливо».