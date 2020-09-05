Більшість українців хочуть платної медицини; пенсіонери проти, — опитування

Майже 60% опитаних українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, частково безплатною, 33% — за повністю безплатну медицину, 5% — повністю платну.

Про це йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг» від 3 вересня.

Згідно з опитуванням, формат повністю безплатної медицини більше підтримують старші, бідніші й мешканці сіл.

Як свідчать результати опитування, 18% респондентів скоріше задоволені проведенням медичної реформи в Україні, 64% — скоріше незадоволені, 13% нічого не знають про це. Більшою мірою проведенням реформи задоволені молодь, більш забезпечені й ті, хто частіше відвідують сімейного лікаря.

Також результати свідчать, що 84% опитаних українців вже обрали свого сімейного лікаря і підписали з ним декларацію (їхня кількість за два роки зросла з 63% до 84%), 16% — ще не обрали лікаря.

Найбільше тих, хто обрав свого терапевта — серед старших людей, жінок та тих, хто частіше користується послугами лікарів.

Майже 60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами, 25% виступають за її скасування, 6% — за продовження без змін. 62% вважають, що медична реформа в Україні має відбуватися методом поступових змін, 29% — за швидкі зміни.

Для успішної реалізації медичної реформи в Україні майже 40% опитаних відводять три й більше років, 21% — рік, 9% — пів року. 20% вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована.

Більш оптимістично в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, ті, хто мають родичів-медиків, і ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

Опитування проводили серед українського населення віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитали 2000 респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: перша хвиля: 14-19 липня 2020 р., друга хвиля: 15-25 серпня 2020 р.