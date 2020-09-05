Масштабные лесные пожары на Харьковщине локализовали, гасят очаги тления

В Харьковской области 2 сентября вспыхнули масштабные и разрушительные лесные пожары сразу в трех районах. Эвакуированы десятки человек, одно из сел сгорело дотла. Однако 4 сентября после обеда пожары удалось локализовать. Сейчас гасят отдельные очаги тления.

24 канал собрал самое главное о пожарах в Харьковской области. Здесь вы найдете актуальную информацию о масштабах стихии и последних событиях.

Пожары локализовали: какая ситуация сейчас

По состоянию на утро 5 сентября открытого огня там нет. Спасатели тушат отдельные очаги тления лесной подстилки и остатков древесины. Ситуация контролируемая.

После обеда 4 сентября пожары в Двуречанском и Чугуевском районах Харьковской области удалось локализовать.

Охваченная огнем площадь на Харьковщине составляет 500 гектаров. Всего для тушения пожара привлекали 479 человек и почти 80 машин. Также в тушении пожара приняли 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которые сбросили 254 тонны воды.