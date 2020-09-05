В Україні можуть ввести покарання за «скручування» пробігу в авто

В нашій країні можуть запровадити відповідальність за «відмотування» лічильників пробігу автомобілів.

Навряд чи когось з українських автомобілістів можна здивувати «новиною», що зміна показників одометра (приладу, котрий фіксує пробіг транспортного засобу), або простішими словами «відмотування кілометражу», зустрічається, напевне, у кожному другому автомобілі, пише AUTO.RIA.

Чому «скручування» погано, зокрема для покупців? Не володіючи правдивою інформацією про пробіг, тобто ступінь зносу машини, покупець ризикує стикнутися з неочікуваними витратами на ремонтні роботи, які при купівлі авто не були враховані. Наприклад, – замість регламентного обслуговування двигуна доведеться зробити серйозний ремонт, якщо ремені приводу ГРМ обірвуться. Або ж вийде з ладу недешева автоматична коробка передач, коли на панелі приладів «світиться» пробіг 100 тисяч кілометрів, у той час як насправді мало б бути 300 чи 400 тисяч, або й більше.

Перелік прикладів можна продовжувати, та головне те, що коли вам продають машину зі «скрученим» пробігом – це шахрайство. Ви платите гроші за умовно «свіже» авто, а насправді його ресурс може бути цілком вичерпаний. За результатами опитування відвідувачів AUTO.RIA (ще 2 роки тому в ньому взяло участь понад 2000 респондентів), 72% учасників підтримали пропозицію щодо запровадження жорсткої відповідальності за махінації з пробігом автомобілів. 24% також підтримали таку ідею, проте гадають, що в Україні завжди знайдеться шлях «порєшать». І лише 4% призналися, що самі постійно «скручують» пробіг.

Отже, те, що цю задавнену проблему треба вирішувати – сумнівів немає. Саме тому й був зареєстрований законопроєкт №4039, завдання якого – запобігти «скручуванням» одометрів, й притягати до відповідальності тих, хто все ж вирішить продовжити нечесну гру. Що передбачено у документі? Якщо власник або водій автомобіля відключить кабель щитка приладів або трос спідометра (чи пошкодить пристрій тощо), щоб під час їзди кілометраж не враховувався, він може стикнутися з реальністю штрафу у розмірі 3400 грн.

Якщо під час будь-яких реєстраційних дій з автомобілем у сервісному центрі МВС або при проведенні техогляду буде виявлено показник одометра менший, ніж той, що був раніше зафіксований у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, штраф становитиме 8500 грн.

Є й частина, передбачена спеціально для «гонщиків», які не проти «пошаманити» з пробігом. Це стосуватиметься тих, хто імпортуючи вживане авто спершу «мотає» лічильник на збільшення, аби митники оцінили авто дешевше, – щоб, відповідно, сплатити менше податків. Далі ж пробіг «коригується» ще раз, вже перед продажем, коли встановлюється «товарне» його значення (істотно менше), аби машину можна було продати дорожче. Пробіг фіксуватиметься у митній декларації, й при першій реєстрації розмитненого ТЗ показники одометра не можуть бути меншими за ті, що були заявлені на митниці. Якщо ж «скрутив» – штраф 17 000 грн.

«Спеціалістам», які надають послуги з «відмотування» пробігу, варто знати, що за такі дії теж передбачена чимала відповідальність: штраф у розмірі 34 000 грн. І не варто сподіватись, що про це ніхто не дізнається: якщо власник автомобіля, у якому виявили зменшення показників одометра не повідомить, хто й де саме «скручував», цей штраф доведеться сплатити йому. Тож водієві буде простіше (й дешевше) надати правоохоронцям інформацію про виконавця. Такий же штраф (34 000 грн) очікує на тих, хто повторно протягом року «попадеться» на шахрайстві з показниками пробігу автомобіля.

: mashyna.com.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.