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У патриарха Филарета началось воспаление легких из-за COVID-19

05.09.2020

У почетного патриарха ПЦУ Филарета, госпитализированного с коронавирусом (COVID-19), развилось воспаление легких.

Как сообщается на странице Филарета в Facebook, состояние его здоровья остается удовлетворительным. 

«Просим поднести к милостивому Господу свои искренние просьбы за здоровье и скорейшее выздоровление Его Святейшества», – говорится в сообщении.

В января 2020 года Филарету исполнился 91 год.

Ранее патриарху вспомнили его скандальные высказывания о коронавирусе. Речь идет о том, что он назвал COVID-19 наказанием для людей за греховность, прежде всего – однополые браки, а также о призывах продолжать причащать и крестить граждан в разгар эпидемии.

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