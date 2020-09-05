Сдуваемый с Земли кислород окислил камни на Луне

Гематит на полярных шапках мог образоваться от земного кислорода.

К удивлению многих планетологов, в высоких широтах на Луне был обнаружен окисленный минерал гематит. Об его открытии сообщил Шуай Ли, ассистент исследователя Гавайского института геофизики и планетологии (HIGP) Гавайского университета при Школе наук о океане и Земле и технологиях Маноа (SOEST).

Железо очень сильно реагирует на кислород, образуя красноватую ржавчину, обычно наблюдаемую на Земле. Однако поверхность и внутренняя часть Луны практически лишены кислорода, поэтому на Луне преобладает чистое металлическое железо, а сильно окисленное железо не было подтверждено в образцах, возвращенных из миссий Аполлона. Кроме того, водород в солнечном ветре разрушает поверхность Луны, что препятствует окислению. Таким образом, присутствие на Луне сильно окисленных железосодержащих минералов, таких как гематит, является неожиданным открытием.

“Наша гипотеза заключается в том, что лунный гематит образуется в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли, который непрерывно выдувается на поверхность Луны солнечным ветром, когда Луна находится в хвосте магнитосферы Земли в течение последних нескольких миллиардов лет“, – сказал Ли.

Это новое исследование было вдохновлено предыдущим открытием Ли водяного льда в полярных регионах Луны в 2018 году.

“Когда я изучил данные по полярным регионам, я обнаружил, что некоторые спектральные особенности и паттерны отличаются от тех, которые мы видим на более низких широтах или в образцах Аполлона“, – сказал Ли.

“Мне было любопытно, возможно ли, что на Луне есть реакции вода-порода. После нескольких месяцев расследования я понял, что вижу сигнатуру гематита“.

Команда обнаружила, что места, где присутствует гематит, сильно коррелируют с содержанием воды на высоких широтах, и больше сосредоточены на ближней стороне, которая всегда обращена к Земле. “Это открытие изменит наши представления о полярных регионах Луны“, – сказал Ли. “Земля могла сыграть важную роль в эволюции поверхности Луны“.

: kontrakty.ua