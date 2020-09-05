На Днепропетровщине охрана супермаркета дубинками избила покупателя без маски

В городе Марганец Днепропетровской области сотрудники охранной фирмы избили покупателя за то, что он был без маски в магазине.

Инцидент произошел в одном из городских супермаркетов сети «АТБ». Об этом сообщили свидетели произошедшего в Facebook-группе «Типичный Марганец».

Потасовка между посетителем магазина и охраной началась возле кассовой зоны. Сотрудники супермаркета и охранной фирмы «Явор-2000» начали силой оттеснять мужчину в сторону служебного помещения. После этого один из охранников, которые также находились в помещении без масок, начал наносить пострадавшему удары резиновой дубинкой по ногам и туловищу.

Кассир супермаркета при этом была недовольна тем, что очевидцы записывали происходящее на видео и пыталась препятствовать съемке.