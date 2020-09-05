СБУ отчиталась о разоблачении торговцев оружием в Киеве

Сотрудники столичной СБУ задержали возможного организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия на территории Украины. По информации СБУ, с начала года участники группировки получили более ста иностранных отправлений с нелегальным товаром.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

“По данным предварительного следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие вооружения попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения”, – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что задержанный самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации “товар” продавали через интернет-аукционы по всей территории страны.

Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты “Glock”, “Ruger” и ружья “Hatsan”.

Задержали мужчину при получении очередной международной посылки с комплектующими к боевому пистолету.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде оружия.