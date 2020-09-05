В аеропорту “Бориспіль” відкрили зарядну станцію для електромобілів

Прийде час, і коловорот подорожуючих з Україну і в Україну знову набере гігантських масштабів. Для зручності і комфорту мандрівників в головному аеропорті країни “Бориспіль” відкрили новий зарядний комплекс для електромобілів.

Зарядний комплекс Smart Grid Solution обладнаний 7 портами потужністю 22 кВт. Він знаходиться на 2 поверсі парковки Бориспільського аеропорту навпроти терміналу D.

Щоб зарядити електромобіль,як пише autogeek.com.ua, потрібно завантажити на мобільний телефон застосунки FASTER або TOKA Network та сплатити послугу банківською карткою.

Однак головна “фішка” Smart Grid Solution – особлива інтелектуальна платформа, “центр керування”, що об’єднує всі 7 окремих зарядок не лише між собою, але й із прилеглою електромережею парковки. Така інтелектуальна платформа вміє особливим чином балансувати електроенергію, сприяючи її ефективному розподілу.

: greenpost.ua

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