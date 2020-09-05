Во Львовской области шахтеры прекратили забастовку после очередного обещания зарплаты

Горняки из шахты “Надежда”, которая находится в поселке Сосновка Львовской области, прекратили забастовку. Они поднялись на поверхность после того, как им пообещали выплатить задолженность.

Об этом сообщили в Минэнерго.

“Оптимальный способ погашения задолженности перед горняками найден – через поправки в закон о госбюджете, благодаря чему будет возможно выделить средства на заработную плату. Совместная работа правительства и лично премьер-министра Дениса Шмыгаля, Министерства энергетики и его руководительницы Ольги Буславец, народного депутата Юрия Камельчука дала результат”, – отметили в Минэнерго.