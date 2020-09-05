В Киеве пьяная молодежь избила священника

В пятницу, 4 сентября, двое неизвестных в состоянии алкогольного опьянения избили священника возле ТРЦ NewWay (Дарницкий район Киева). Священнослужитель получил серьезные травмы.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

“Вчера возле ТРЦ NewWay двое молодых и не очень трезвых людей неизвестно зачем избили священника. Медики “скорой” сообщили, что священнослужитель получил серьезные травмы, а еще недавно у него был инсульт”, – говорится в сообщении.

Нападавших уже задержали правоохранители, но пострадавший отказался писать заявление, утверждая, что “Бог им судья”.