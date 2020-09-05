Кандидат в меры Кривого Рога Дмитрий Шевчик взял на себя личную ответственность за будущее сбитого на переходе ребенка

3 сентября в Кривом Роге недалеко от «тысячки» водитель Volkswagen сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Водителем авто оказался сын кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика, пишет местное издание Krivbass.city.

На своей странице в Facebook Дмитрий Шевчик так прокомментировал ситуацию: «Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в Детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости, и многочисленные ссадины.

Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону. Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации.

Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка», – отметил кандидат.



