Под Николаевом столкнулись грузовик и фура: погибли оба водителя

В ночь с пятницы на субботу, 5 сентября, на трассе «Одесса-Николаев» столкнулись седельный тягач MAN и грузовой фургон Mercedes.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

ДТП произошло в районе поворота на Рыбаковку. Кто из водителей выехал на встречную полосу, пока неизвестно. В результате аварии водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия.

В Mercedes находился груз — несколько тонн моркови. Вследствие аварии груз рассыпался по всей трассе.

После ДТП трасса «Одесса-Николаев» перекрыта для движения в обоих направлениях в районе поворота на Рыбаковку. Весь транспорт, движущийся по трассе, полиция направляет в объезд.