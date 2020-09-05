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Под Николаевом столкнулись грузовик и фура: погибли оба водителя

05.09.2020

В ночь с пятницы на субботу, 5 сентября, на трассе «Одесса-Николаев» столкнулись седельный тягач MAN и грузовой фургон Mercedes.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

ДТП произошло в районе поворота на Рыбаковку. Кто из водителей выехал на встречную полосу, пока неизвестно. В результате аварии водители обоих автомобилей скончались на месте происшествия. 

В Mercedes находился груз — несколько тонн моркови. Вследствие аварии груз рассыпался по всей трассе.

После ДТП трасса «Одесса-Николаев» перекрыта для движения в обоих направлениях в районе поворота на Рыбаковку. Весь транспорт, движущийся по трассе, полиция направляет в объезд.

       

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