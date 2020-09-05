Врач назвал болезни, склонные переходить в рак

Некоторые болезни с большой вероятностью склонны переходить в рак, эти недуги назвал врач Александр Мясников.

Мясников перечислил болезни, которые, по его словам «являются факторами риска для развития онкологии». Медик назвал следующие заболевания:

вирусные гепатиты,

вирус папилломы человека (ВПЧ),

гастрит или язва,

воспалительные заболевания кишечника,

хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Врач добавил, что развития гепатита В и вируса папилломы человека можно избежать – для этого существуют прививки. Мясников уточнил, что «сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки».

Людям с гастритом, язвой медик посоветовал избегать соленой пищи – пристрастие к ней усиливает склонность данных болезней трансформироваться в рак.

Также Мясников пояснил, что «рак надо перехватывать не тогда, когда он появился, а когда имеются факторы риска». Обладателям названных выше болезней особенно важно проходить регулярное медицинское обследование.

Говоря о наиболее опасных, агрессивных видах рака, доктор Мясников выделил рак легких. Его риск значительно повышает регулярное вдыхание дыма от костров и табака.

: Новости Ю