Врач назвал болезни, склонные переходить в рак

Некоторые болезни с большой вероятностью склонны переходить в рак, эти недуги назвал врач Александр Мясников.
Мясников перечислил болезни, которые, по его словам «являются факторами риска для развития онкологии». Медик назвал следующие заболевания:
вирусные гепатиты,
вирус папилломы человека (ВПЧ),
гастрит или язва,
воспалительные заболевания кишечника,
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Врач добавил, что развития гепатита В и вируса папилломы человека можно избежать – для этого существуют прививки. Мясников уточнил, что «сделать их необходимо, чтобы снизить риск заболевания раком печени и шейки матки».
Людям с гастритом, язвой медик посоветовал избегать соленой пищи – пристрастие к ней усиливает склонность данных болезней трансформироваться в рак.
Также Мясников пояснил, что «рак надо перехватывать не тогда, когда он появился, а когда имеются факторы риска». Обладателям названных выше болезней особенно важно проходить регулярное медицинское обследование.
Говоря о наиболее опасных, агрессивных видах рака, доктор Мясников выделил рак легких. Его риск значительно повышает регулярное вдыхание дыма от костров и табака.
: Новости Ю