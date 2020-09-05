ВАКС продлил действие обязанностей Вадима Альперина

Высший антикоррупционный суд продлил до 25 октября действие обязанностей одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в организации злоупотреблений на таможне, создании и возглавлении преступной организации. Такое решение 25 августа принял судья по ВАКС.

В связи с приближением даты завершения действия обязанностей Альперина прокурор САП подал ходатайство об их продлении. Изучив ходатайство, судья его удовлетворил.

Также суд продлил действие обязанностей работнику одесского офиса Альперина Евгению Искольду и бывшему директору департамента администрирования таможенных платежей Государственной фискальной службы Алине Данченко до 25 октября.

Как известно, суд взял Альперина под стражу с залогом в 70 млн грн. Позже он внес эту сумму и вышел из СИЗО под обязанности. Правда позже нарушил одну из них, не сдав на хранение израильский паспорт, который позволял выезд за границу. Поэтому апелляционная палата ВАКС стянула в пользу государства 35 млн грн и увеличила его залог в 76,6 млн грн. Позже суд снова положил на Альперина обязанности.

Как известно, по версии следствия, Альперин создал и возглавил преступную организацию, которая занималась ввозом в Украину товаров по заниженной таможенной стоимости. Как установили в НАБУ, фирмы с орбиты Альперина импортировали товары по поддельными документами (инвойсами), которые делали в офисе одесского бизнесмена в бизнес-центре «Солнечный» в Одессе. В таможенных декларациях компании указывали заниженную стоимость товаров.

После чего таможенники отказывали в этих декларациях, поскольку стоимость была указана ложная. Позже таможенники с нарушениями корректировали стоимость ввозимых товаров, которая становилось основанием для отмены таких действий фирмами через суд. В результате этих действий товары ввозили в Украину по заниженной таможенной стоимости, а фирмам возвращали финансовые гарантии, которые они перечисляли таможенникам для ввоза товара. По данным следствия, таможенники получали от 80 до 200 долларов за контейнер с тканями, напоминает издание.