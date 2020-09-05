Полиция раскрыла убийство гардеробщицы Верховной Рады

Полиция Киевской области раскрыла убийство работницы Верховной Рады Антонины Шпир и задержала подозреваемого.

Об этом сказал начальник регионального управление Нацполиции Андрей Небитов на брифинге, передает Корреспондент.

По его словам, на месте преступления удалось собрать улики, а в лаборатории получили ДНК-профиль вероятного убийцы.

«В дальнейшем мы отработали все случаи ограбления в отношении женщин. И мы поняли, что есть человек, который совершал преступления в Киевской и Житомирской области… Последний факт был совершен в Фастовском районе. Это дало возможность установить место возможного проживания убийцы. Им оказался гражданин, который неоднократно был судим. В последний раз он отбывал наказание в 2011 году за грабеж и вышел на свободу в 2016 году», – рассказал Небитов.

Он добавил, что преступник напал на Антонину Шпир, когда она шла из маршрутки. Он ограбил ее, после чего затащил на поле и убил из-за того, что женщина сопротивлялась.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 3 июля 2019 года в Киевской области на кукурузном поле нашли тело пропавшей без вести работницы гардероба Верховной Рады Антонины Шпир. 66-летняя женщина была убита по дороге из Киева в село Дыминовка.