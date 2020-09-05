Пирамида ОВГЗ: Укрсиббанк исключили из первичных дилеров Минфина за то, что перестал раскупать гособлигации

Министерство финансов сообщило о расторжении с Укрсиббанком («дочкой» французской группы BNP Paribas Group) договора о сотрудничестве на рынке государственных ценных бумаг.

С 28 августа он больше не входит в перечень первичных дилеров ОВГЗ, этот список сократился с 12 до 11 структур.

Первичный дилер — это банк, который имеет право на покупку правительственных облигаций на первичном рынке, то есть в момент их размещения Минфином. Он может делать покупки для себя лично или по поручению коллег (других банков) либо своих клиентов (предприятия, частные лица). Из 75 банков, действующих в стране, ранг первичных дилеров имели 12 (теперь 11). Все остальные, если хотели обзавестись ОВГЗ, то обращались не в Министерство финансов, а к первичным дилерам и перекупали облигации у них, с уплатой соответствующей комиссии.

Пока Нацбанк под руководством Валерии Гонтаревой/Якова Смолия на пару с правительством активно выстраивали финансовую пирамиду ОВГЗ, спрос на украинские облигации был достаточно большим. А главными их скупщиками были иностранные банки и инвестфонды (связанные с самой Гонтаревой, бывшим президентом Порошенко и их соучастниками), которым нравилось зарабатывать баснословные комиссии, а также спекулировать на сделках с бумагами и на курсе гривны при заводе/вывода капитала в нашу страну. Последние 6 лет на пирамиде ОВГЗ поднимались миллиарды.

Однако после смены власти и бегства Гонтаревой в Великобританию, спекуляций с гособлигациями сильно поубавилось. Иностранные банки и инвестфонды выводят свои бумаги из ОВГЗ, и мало интересуются новыми размещениями бумаг Минфином.

Укрсиббанк и другие его коллеги утратили интерес к размещениям ОВГЗ правительства и не выполняют главную обязанность первичного дилера — не выкупают не менее 3% от общего объема размещения гособлигаций в течение каждого полугодия. Именно с этим и связано расторжение Минфином договора с Укрсиббанком — банк перестал скупать долговые бумаги.

Укрсиббанк — не единственная структура, которую вычеркнули из списка первичных дилеров. В скором времени его могут еще покинуть Альфа-Банк и Банк Пивденный.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro