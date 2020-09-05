В экономике Украины началось самое худшее — эксперт

Где деньги брать, чтобы хоть как-то накормить народ?…

Дело в том, что в Украине инвестиционный процесс просто остановился, а также стала стремительно сужаться инвестиционная деятельность и резко сократились объемы ранее запущенных инвестпроектов. Мы давно на задворках мировых рынков, особенно в условиях, когда поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в этом 2020г. сократится на 40% по сравнению с прошлым 2019 годом.

Такие оценки высказал сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Итак, сегодня длинных денег стратегических инвесторов у нас в стране нет не то что на развитие, а даже на поддержание на плаву предприятий реального сектора и национальной банковской системы. Ко всему этому коронакризис сильно обесценил украинские активы, а те компании, которые ранее взяли кредиты, из-за обрушения спроса теперь и вовсе не могут обслуживать свои корпоративные долги.

Что делать? Где деньги брать, чтобы хоть как-то накормить народ?

Ну, как известно, наши некомпетентные власти единственное, что хорошо умеют – это подобострастно клянчить дорогие кредиты и предлагать на продажу оставшееся от советской экономики «фамильное серебро».

Кабмин Шмыгаля уже даже допускает приватизацию до 50% акций «Нафтогаза», «Укрзализныци» и «Укрпочты». А министр финансов Марченко на этой неделе во время визита в Швейцарию уговаривал своего коллегу Ули Маурера приобщиться к приватизации украинских госбанков «Укргазбанка», «Ощадбанка», «Приватбанка» и других кредитных учреждений.

Но кому теперь нужно это «добро» с колоссальными долгами, коррумпированным и слабообразованным менеджментом в самой бедной стране Европы? Где даже распоряжения Президента никто из топ-чиновников не собирается выполнять.

А я напомню, еще в сентябре прошлого 2019г. Президент Зеленский поставил задачу начать масштабную приватизацию и не позднее 1 апреля 2020г. провести конкурсы продаж крупных объектов.

И что? А ничего, юные политики во власти приняли решение отсрочить масштабную приватизацию до завершения пандемии из-за коронавируса.

Словом, всё как в известной басне про лебедя, рака и щуку.

Да, теперь, что заработаем, то и будем есть.