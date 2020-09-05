Завод Фирташа обжаловал отказ Минэкономики вводить квоты на импорт удобрений

Окружной админсуд открыл производство по иску ОАО “Азот” (Черкассы) к Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) Минэкономики из-за отказа вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину.

Об этом стало известно из сообщения ЛигиБизнес со ссылкой на пресс-службу Group DF бизнесмена Дмитрий Фирташа, куда входит предприятие.

В исковом заявлении ОАО “Азот” требует признать противоправными действия Минэкономики при подготовке выводов в рамках проведенного специального расследования относительно импорта в Украину азотных удобрений; отменить решение МКМТ от 22 июня, которым ведомство прекратило спецрасследование.

Суд обязал МКМТ Минэкономики предоставить все копии решений, заключений и других документов, касающихся этого расследования.