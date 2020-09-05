62-летняя Мама Дана Балана показала точеную фигуру, которой могут позавидовать 18-летние

Известная молдавская телеведущая и артистка Людмила Балан, мама певца Дана Балана, обескуражила молодым задором на свежих кадрах

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала новое видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала, как поет и танцует на одном из мероприятий (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Людмила предстала в розовом длинном платье в белый крупный горошек. Знаменитость стянула пышный бюст, подчеркнув свою “гордость” вызывающим декольте. Блондинка кружилась с микрофоном в руке, купаясь в аплодисментах гостей праздника.

«Перестают танцевать не потому, что стареют, а стареют, потому что перестают танцевать…», – так подписала кадры Людмила.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, щедро наградив маму Балана комплиментами:

“Безумно красивая и нежная ❤️”

“Чарівна Людмила Балан❤️”

“Само совершенство😍”

“Людмииилааа😍😍😍Вы прелестны в этом платье! Этот цвет точно Ваш, обворожительная женщина❤️”

“Какая вы красавица, просто загляденье, дай вам бог здоровья и молодости на долгие годы❤️”