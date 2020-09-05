Вопрос Крыма и Донбасса поднимут во время следующей Генассамблеи ООН

Вопрос Крыма и Донбасса поднимут во время 75-й сессии Генассамблеи ООН.

“За” включение в повестку дня обсуждения ситуации на этих территориях проголосовал 81 депутат, “против” – 17. Об этом сообщает у себя на Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

“Благодарны партнерам за включение в проект повестки дня 75-й сессии ГА ООН обсуждения ситуации на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Продолжаем борьбу”, – написала Джапарова.

Против данного вопроса проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Коморы, Куба, Северная Корея, Иран, Казахстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Зимбабве.