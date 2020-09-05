Чотири міста хочуть скасувати через суд “червону зону” карантину

Міські голови Івано-Франківська, Коломиї, Калуша й Тернополя подають позов до суду на Кабінет міністрів, щоб скасувати постанову про карантинне зонування регіонів.

Про це у Facebook повідомив мер Франківська Руслан Марцінків і підтвердив мер Тернополя Сергій Надал.

«Ми подали сьогодні позов разом з нашими колегами Калуша й Коломиї на наш уряд, який порушив основні конституційні права. Є рішення КСУ, яке засвідчило конкретно, що сьогодні закриття малого і середнього бізнесу є неконституційним і незаконним», – заявив Марцінків.

Мер Тернополя додав, що підтримує і приєднується до позову Івано-Франківська.

Руслан Марцінків заявив, що Кабінет міністрів повинен на засіданні скасувати «червоні зони» для зазначених міст, й зауважив, що, згідно з рішенням КСУ, окремі обмеження карантину були визнані неконституційними.

«Ми ще будемо оскаржувати введення карантину. І ми це доведемо», – наголосив Марцінків.