МИД Германии пригрозил Беларуси новыми санкциями в случае отказа Лукашенко от повторных выборов

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о готовности ввести новые санкции против Беларуси.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на интервью дипломата газете Bild am Sonntag.

“Как Европейский Союз, мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях. Сейчас мы это реализуем. Если (президент Беларуси Александр) Лукашенко не отреагирует, то последуют дальнейшие санкции”, – сказал Маас.

Также глава МИД ФРГ рассказал, чего требует руководство европейского государства от главы Беларуси.

“Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы выборы были повторены, чтобы Лукашенко немедленно прекратил сажать в тюрьму и жестоко обращаться с мирными демонстрантами, чтобы он уважал права человека и уважал свободу прессы”, – добавил Маас.