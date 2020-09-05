Ніч з конячкою: британці відкрили незвичайний готель

Стійло оснащено двох’ярусним ліжком, міні-холодильником, мікрохвильовою піччю, а також душем і туалетом.

У Великій Британії відкрився незвичайний готель під назвою Stable Stays, де любителі тварин можуть провести ніч в переобладнаному стійлі з кіньми. Про це повідомляє New York Post. За 250 доларів всі бажаючі можуть провести ніч в стійлі, яке оснащене двох’ярусним ліжком, міні-холодильником, мікрохвильовою піччю, а також душем і туалетом, йдеться в повідомленні на сайті готелю.

Людей і тварин в готелі розділяють прозорі перегородки, при цьому відвідувачам дозволяється годувати і розчісувати своїх чотириногих сусідів. “Дивно, що цю ідею ніхто не втілив раніше”, – каже власниця готелю Трейсі Александер.

Однак відвідувачів відразу попереджають, що ніч з парнокопитними може бути не такою милою, як вони її собі уявляють.

“Коні не сплять так, як ми. Вночі вони лягають і встають, часто можна почути, як вони ходять і жують. Так, в готелі є беруші, але люди приїжджають сюди не для того, щоб виспатися. Вони приїжджають за унікальним і чарівним досвідом”, – розповідає Трейсі.

: unian.ua

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