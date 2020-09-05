Украинцам пересчитают тарифы за электроэнергию: кому удастся сэкономить

Тарифы на свет во дворах и подъездах будут немного меньше. Об этом сообщили в Telegram-канале партии Слуги народа.

«За свет во дворах, лифтах и подъездах можно платить меньше. Отныне тарифы для бытовых нужд ОСМД и Жэков будут такие же, как и для населения. Соответствующее решение поддержал сегодня парламент постановлением законопроекта № 2098», — сказано в сообщении.

Известно, что раньше электроэнергию для освещения придворовых территорий покупали по ценам для небытовых потребителей, которые являются более высокими.

Теперь ситуация изменится. К тому же по тарифам для населения будут потреблять электроэнергию и котельные, расположенные внутри или на крыше жилого дома, общежития переселенцев и религиозные организации.