С эмблем ВСУ исчез Герб Украины

Военную форму ВСУ обновили и теперь эмблемы на воротнике и беретных знаках выглядят по другом. Изменения недавно были утверждены приказом Министра обороны Украины.

В пресс-службе Минобороны рассказали о нововведениях и показали, как теперь будет выглядеть «милитаристский код» на формах военных.

С генеральских погон на воротник перенесли зубчатку — эмблема обозначала принадлежность к высшему офицерскому составу.

Изменилась эмблема войск частей радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, специалистов автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности, медицинской службы и ветеринарной медицины.

Также изменились некоторые беретные знаки радиотехнических войск и войск связи. Морские пехотинцы получили беретный знак, выполненный в единой стилистике с другими подобными наградами. К этому времени ими использовался беретный знак определенный для подразделений специальных операций ВМС. Несмотря на то, что в обеих эмблемах использованы те же элементы: окрыленный меч наложенный на якорь (по форме напоминал трезубец), который «своим внешним видом выбивался из общей стилистики беретных знаков».

Интересно, что с некоторых эмблем исчезли Герб Украины и гетманская булава. Это в частности касается формы высшего офицерского состава и десантно-штурмовых войск. На них уже нет изображения трезубца, который является один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном (синий щит с золотым трезубцем имеет статус малого герба).

Так, на военной форме одежды у высшего офицерского состава были эмблемы на воротнике с изображением трезубца на кресте на фоне скрещенных сабель в сочетании со скрещенными булавами — теперь их сняли, и на воротник остается только зубчатка (перенесли с генеральских погон).

Трезубец также пропал с эмблемы на воротнике формы десантно-штурмовых войск. Прежде изображение герба было в середине окрыленного парашюта, а теперь вместо него — пламенный меч.