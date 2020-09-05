Во Франции рассказали о сроках и стоимости новой вакцины от коронавируса

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает корпорация “Sanofi”, должна поступить в массовое производство в начале 2021 года. Стоимость одной дозы составит “менее 10 евро”.

Об этом сообщил президент французского подразделения фармацевтического гиганта Оливье Божило в интервью радиостанции France Inter, передает “RFI”.

Как отмечается, французская “Sanofi” разрабатывает вакцины вместе с британской фирмой GlaxoSmithKline (GSK). В настоящее время начались клинические испытания вакцины, которые планируется завершить в декабре 2020 года. Если результаты испытаний окажутся успешными, то компании надеются получить одобрение вакцины уже в начале 2021 года.

Для стран Европы вакцину будут производить на заводе в парижском пригороде Витри-сюр-Сен. Уже заключены соглашения на производство 100 млн доз для стран Евросоюза, 60 млн — для Великобритании и 300 млн — для США. “Французы и европейцы получат вакцину Sanofi одновременно с американскими пациентами”, — пообещал Оливье Божило.

При этом “Sanofi” уже наращивает мощности, чтобы произвести в течение 2021 года около одного миллиарда доз вакцины. “Миллионы доз” вакцины будут также поставлены в развивающиеся страны на “совершенно исключительных тарифных условиях”, — рассказал глава французского подразделения мирового производителя лекарств.

Главным конкурентом разрабатываемой “Sanofi” и “GSK” вакцины может стать препарат англо-шведской компании “AstraZeneca”, который также находится на поздней стадии испытаний. В AstraZeneca пообещали, что стоимость одной дозы составит 2,5 евро, и уже заключили соглашение на производство двух миллиардов доз вакцины.