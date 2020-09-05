Несколько тысяч женщин вышли на «Марш мира» в Минске

Очередная женская акция протеста, обозначенная как «Женский марш мира», проходит в субботу в центре Минска.

По информации очевидцев и белорусских СМИ, участницы акции собрались возле Комаровского рынка, а затем колонной направились к проспекту Независимости.

«Среди протестующих ходят силовики в штатском, с рациями, замечаний никому не делают», — информирует портал tut.by.

Некоторые женщины держат в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят протестующим в знак поддержки.

Масштаба Марша можно оценить по этому видео:

Возле костела женщин окружили люди в масках. В ответ они кричат: «Нас не надо охранять».

Всего за сегодня в Минске задержали порядка 30 человек, в том числе студентов.