Надели капюшон и положили на заднее сиденье: Соратницу Тихановской силовики вывезли из Беларуси в Польшу

Арестованную на 15 суток члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Ольгу Ковалькову вывезли из изолятора и отвезли на пункт пропуска на границе с Польшей.

Об этом она рассказала на брифинге в Варшаве.

По ее словам, когда она находилась на ИВС Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то не выйдет очень долго.

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход «Брузги». (…) Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», — рассказала она.

В то же время Погранкомитет Беларуси заявили, что она сама пришла на пункт пропуска пешком. В МВД заявили, что из изолятора ее отпустили по состоянию здоровья, якобы она заявила о необходимости пройти лечение.