В Беларуси собрались на новые акции протеста, есть задержанные

В субботу, 5 сентября, в столице Беларуси Минске собрались новые акции протеста, в результате которых задержаны 30 человек.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич. Она отметила, что задержанные доставлены в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

«Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала», – заявила Ганусевич.

В частности, на акцию протеста вышли студенты минских вузов, которые собрались возле кинотеатра «Октябрь» на проспекте Независимости, также в этот день в столице страны проходит женская акция протеста.

Напомним, в Беларуси уже почти месяц продолжаются акции протеста против власти Александра Лукашенко, который занимал пост президента пять сроков подряд. В самых масштабных протестных акциях в истории страны приняли участие сотни тысяч человек.