В субботу, 5 сентября, на Донбассе соблюдался режим прекращения огня, российско-оккупационные войска не нарушали тишину.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, ситуация на фронте «полностью контролируется украинским воинами».

«Защитники Украины не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые действия противника», – отмечается в сообщении.

При этом работа над ликвидацией пожаров на территории Луганской и Донецкой областей продолжается. Речь о районах населенных пунктов Трехизбенка, Лобачево, Лопаскино, Красногоровка, Гладосово, Валуйское.

Войска РФ соблюдали режим тишины на Донбассе – штаб ООС