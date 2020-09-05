Украинский медведь, принимающий душ в лесу, стал звездой сети (видео)

В сети стало популярным видео с медведем в реабилитационном центре для диких животных под Сатановом Хмельницкой области.

Ролик опубликован на YouTube-канале ViralHog.

На видео черный гималайский медведь смешно сидит на лужайке, а работники центра поливают его струей воды.

При этом животное ловит языком воду и время от времени чешет себя лапой.

Крупнейший в Украине реабилитационный центр для диких животных “Парк хищников Арден” начал свою работу в этом месяце.

В новосозданный питомник переехали 7-летние близнецы бурые медведи Маша и Миша, 20-летний цирковой бурый медведь Тоша, а также 21-летний гималайский медведь Гоша.

: obozrevatel.com