В Днепропетровской области возле газопровода возник пожар

Вслед за Донецкой областью пожар возник и в Днепропетровской. Там, в селе Новогригорьевка, огонь подобрался к газопроводу. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в субботу, 5 сентября, информирует пресс-служба ГСЧС.

«5 сентября в 13:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре вблизи села Новогригорьевка Юрьевского района. По вызову направлено отделение 67 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что загорелась сухая растительность на пустыре, через который проходит газопровод. Пожарным удалось избежать распространения огня и минимизировать последствия возгорания.

«Пожар локализован в 13:59 и ликвидирован в 14:45. Огнем уничтожена сухая трава и кусты на площади 1,5 га», — добавили в ГСЧС.